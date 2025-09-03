Морошкин: Гуменник готов на 80% от формы, которую мы ждём

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, оценил подготовку российского фигуриста Петра Гуменника к предстоящему сезону.

«Пока что мы ещё не общались с Петром, не разбирали, на это нужно немного времени. Но в любом случае мы очень довольны, Пётр очень хорошо откатал свою короткую программу с технической стороны, то, что хотел для себя, он проверил.

Мы видим, что Пётр готов на 80% от той формы, которую мы ждём от него в ближайшее время. Пока что только позитивные эмоции нас преследуют, будем дальше дорабатывать, улучшать, чтобы вести его к соревнованиям, чтобы он был в своей лучшей форме», – передаёт слова Морошкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.