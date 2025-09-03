«Пособираем мнения от судей». Морошкин — об улучшении олимпийских программ Гуменника

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, высказался об улучшении олимпийских программ российского фигуриста Петра Гуменника.

«В костюмах программы Гуменника будут смотреться по-другому? Костюм всегда дополняет очень многое. Короткую программу поставил Даниил Маркович Глейхенгауз, произвольную – Илья Авербух. Постановщики уже знакомые для Петра, опыт был положительный, поэтому и решение ничего не менять приняли в такой важный сезон. С нашей стороны будем смотреть, что можно улучшить, пособираем мнения от судей, посмотрим, что сами мы можем сделать.

Это были всё-таки первые официальные соревнования, они очень важны для того, чтобы можно было посмотреть не в тренировочном моменте, а именно в соревнованиях, что как смотрится, где можно что добавить, улучшить, может, что-то поменять», – передаёт слова Морошкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.