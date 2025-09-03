Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Морошкин ответил, почему Гуменник решил прыгать пять квадов на старте сезона

Морошкин ответил, почему Гуменник решил прыгать пять квадов на старте сезона
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, ответил, почему российский фигурист Пётр Гуменник решил прыгать пять квадов в произвольной программе на старте сезона.

«Пётр вообще любит сложности, он не ищет лёгких путей. Но у Вероники Анатольевны [Дайнеко] с Петром есть много разных вариантов, есть упрощённые, есть усложнённые. И здесь Пётр для себя прежде всего хотел попробовать самый сложный вариант, логично. А так у него есть варианты с разными четверными, и с четырьмя четверными, и с пятью четверными. Вариантов у него достаточно много», – передаёт слова Морошкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменник стремится в элиту фигурного катания с пятью квадами. А кто уже в этом клубе?
Гуменник стремится в элиту фигурного катания с пятью квадами. А кто уже в этом клубе?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android