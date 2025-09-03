Морошкин ответил, почему Гуменник решил прыгать пять квадов на старте сезона

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, ответил, почему российский фигурист Пётр Гуменник решил прыгать пять квадов в произвольной программе на старте сезона.

«Пётр вообще любит сложности, он не ищет лёгких путей. Но у Вероники Анатольевны [Дайнеко] с Петром есть много разных вариантов, есть упрощённые, есть усложнённые. И здесь Пётр для себя прежде всего хотел попробовать самый сложный вариант, логично. А так у него есть варианты с разными четверными, и с четырьмя четверными, и с пятью четверными. Вариантов у него достаточно много», – передаёт слова Морошкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.