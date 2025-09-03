Скидки
Фигурное катание

Морошкин рассказал о дальнейшей работе над постановками Гуменника

Морошкин рассказал о дальнейшей работе над постановками Гуменника
Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, рассказал о планах в совместной работе с российским фигуристом Петром Гуменником.

«Я люблю такое слово, как «компромисс», оно мне всегда нравится, я всегда за него. Конечно, мне нравится и самому экспериментировать, но также я понимаю, что приглашать других специалистов очень важно, чтобы это работало всё в совокупности.

Разные мнения, разные подходы, разные хореографические идеи. А мы стараемся со своей стороны находиться в контакте с тем человеком, который поставил, и в то же время добавлять немножко то, что мы считаем нужным. Потому что я думаю, что после этих соревнований нужно будет что-то с этим поделать немножко», – передаёт слова Морошкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

