Петербургский фигурист Ефимчук рассказал о возвращении в спорт спустя 7 лет

Российский фигурист Игорь Ефимчук, представляющий Санкт-Петербург, рассказал о возвращении в спорт спустя семь лет.

«Какие первые эмоции от проката спустя семь лет после заключительного старта? Эмоции крутые, очень рад вспомнить, как это было. Вчера была более праздничная атмосфера, видимо, на фоне усталости после короткой чуть сложнее было. В целом очень круто (улыбается).

Где был семь лет? Я находился в поисках себя отдельно от фигурного катания. Прошлым летом понял, что мне его не хватает, вернулся на лёд. Потом шажочек за шажочком, получилось, что оказался здесь», – передает слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга Игорь Ефимчук занял третье место, уступив Петру Гуменнику и Семёну Соловьёву. В обеих программах фигурист сделал четверной тулуп, набрав в сумме 237,50 балла.

