«Четыре года был без коньков». Фигурист Ефимчук — о восстановлении тройного акселя

Российский фигурист Игорь Ефимчук, представляющий Санкт-Петербург, высказался о восстановлении тройного акселя после возвращения в фигурное катание спустя семь лет.

«Для чего вхожу в сезон? В первую очередь для себя. Вернулся, ставлю челленджи себе. Четыре года был без коньков, не стоял на льду, потом оказалось, что покатался. И с каждым прыжком, который я выезжал, хотелось большего.

За сколько удалось вспомнить тройной аксель и четверной тулуп? Тройной аксель достаточно быстро удалось вспомнить. Тренировок за десять», – передаёт слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга Игорь Ефимчук занял третье место, уступив Петру Гуменнику и Семёну Соловьёву. В обеих программах фигурист сделал четверной тулуп, набрав в сумме 237,50 балла.