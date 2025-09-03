Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Четыре года был без коньков». Фигурист Ефимчук — о восстановлении тройного акселя

«Четыре года был без коньков». Фигурист Ефимчук — о восстановлении тройного акселя
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Игорь Ефимчук, представляющий Санкт-Петербург, высказался о восстановлении тройного акселя после возвращения в фигурное катание спустя семь лет.

«Для чего вхожу в сезон? В первую очередь для себя. Вернулся, ставлю челленджи себе. Четыре года был без коньков, не стоял на льду, потом оказалось, что покатался. И с каждым прыжком, который я выезжал, хотелось большего.

За сколько удалось вспомнить тройной аксель и четверной тулуп? Тройной аксель достаточно быстро удалось вспомнить. Тренировок за десять», – передаёт слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга Игорь Ефимчук занял третье место, уступив Петру Гуменнику и Семёну Соловьёву. В обеих программах фигурист сделал четверной тулуп, набрав в сумме 237,50 балла.

Материалы по теме
Петербургский фигурист Ефимчук рассказал о возвращении в спорт спустя 7 лет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android