Фигурное катание

«Чемпионат России? Не будем загадывать». Фигурист Ефимчук — о дальнейших планах

«Чемпионат России? Не будем загадывать». Фигурист Ефимчук — о дальнейших планах
Российский фигурист Игорь Ефимчук, представляющий Санкт-Петербург, высказался о своих планах на ближайший сезон.

«Программы новые. «Анна Каренина» – это была короткая программа моего последнего сезона, это как память осталась на новый сезон в качестве произвольной. Короткая программа абсолютно новая, вообще образ необычный для меня.

Цель – отбор на этапы Кубка России? По всей видимости (улыбается). Не ставил в приоритет результаты, но вышло так, как вышло. Хотелось бы отобраться на чемпионат России? Не будем загадывать.

В футбол и хоккей играл на любительском уровне. От спорта не отходил в этот перерыв, ходил в зал, занимался игровыми видами спорта, они мне очень нравятся из-за их драйва», – передаёт слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

