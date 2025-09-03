«Была операция, плохо восстановился». Фигурист Ефимчук рассказал, почему уходил из спорта

Российский фигурист Игорь Ефимчук, представляющий Санкт-Петербург, рассказал, из-за чего приостановил свою спортивную карьеру на семь лет.

– Из тех соперников, с кем вы соревновались, здесь только Пётр Гуменник. Каково было вновь соревноваться, желать удачи?

– Вчера не пересекались, сегодня поздоровались, нахлынули тёплые воспоминания. Всё уже поменялось.

– Почему в 2018 году решили отойти от фигурного катания?

– Была травма, операция, плохо восстановился. Уже не тот настрой, когда что-то болит. Провалил первенство России, своё последнее юниорское, и как-то всё так вместе сложилось, что решил закончить, – передаёт слова Ефимчука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.