Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв опубликовали романтичные фото с отдыха

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв опубликовали романтичные снимки со своего отдыха, где проводят медовый месяц.

Фото: Личный архив Авериной и Соловьёва

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.

Дина Аверина 18 раз выигрывала золото на чемпионатах мира, а также стала призёром Олимпиады в личном многоборье. Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой становился олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Сочи и серебряным призёром командника на Олимпиаде в Пхёнчхане.