Фигурное катание

Александр Плющенко примет участие в шоу Евгении Медведевой о дискотеке 00-х

Александр Плющенко примет участие в шоу Евгении Медведевой о дискотеке 00-х
Фигурист Александр Плющенко, который является сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и известного продюсера и телеведущей Яны Рудковской, примет участие в ледовом шоу двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Мероприятие, посвящённое дискотеке 00-х, пройдет 13 сентября на ЦСКА Арене в Москве.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два звания чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

Ранее она стала участницей шоу «Ассоль» своей главной конкурентки во время соревновательной карьеры — Алины Загитовой.

