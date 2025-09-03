Камила Валиева планирует вернуться на соревнования после конца дисквалификации

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева планирует вернуться на официальные соревнования.

«[Камила] повзрослела, похорошела и сказала мне, что скоро возвращается и всех победит, а сомнений в этом никаких нет. У неё заканчивается дисквалификация, а дальше будет ещё одной сильной фигуристкой больше.

Валиева собралась возвращаться в спорт. А если там будет всё нормально, то и в остальных сферах тоже. Ей надо выигрывать. У неё все хорошо. Ее задача сейчас — вернуться в спорт, и точка.

Камила — красивая девушка, прекрасная фигуристка, высокая и очень симпатичная. Она не растеряла своих профессиональных качеств, а может, даже и прибавила. Она в октябре начнёт тренироваться и в декабре уже может выступать. А об остальном думать пока рано», — приводит слова Губерниева Sport24.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения.