Фигурное катание

Плющенко — о Рубцовой: девочка очень горит фигурным катанием и не хотела пропускать сезон

Плющенко — о Рубцовой: девочка очень горит фигурным катанием и не хотела пропускать сезон
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о восстановлении 16-летней российской фигуристки Любови Рубцовой, занимающейся в группе его академии. Девушка перенесла операцию на спине в августе.

«Наша Люба нуждалась в срочной и сложнейшей повторной операции. Девочка очень горит фигурным катанием и не хотела пропускать сезон. Мы все за неё очень переживали. Врач без очереди и в своё свободное время сделал Любе операцию! Это невозможно, друзья, но то, что есть сейчас, — это не фантастика, это реальность! Врач, гений, спасибо за ваши золотые руки! У Любы есть очень большие шансы выступить в этом сезоне благодаря вам», — написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что Рубцова перешла в группу Плющенко в мае 2024 года. Девушка является бронзовым призёром этапа юниорского Гран-при России 2024 года.

