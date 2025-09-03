Скидки
«Немножко погрустил». Галлямов — о реакции на недопуск на Олимпийские игры в Милане

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился своей реакцией на недопуск к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2026 года.

«Немножко погрустил, а затем стал восстанавливаться. Я понимал, что мне нужно как можно скорее вернуться на лёд. И, может быть, восстановление уже стало более спокойное, аккуратное, чтобы можно было нормально тренироваться, чтобы не было, не дай бог, никаких рецидивов.

Готов ли я работать ещё один олимпийский цикл, настраиваясь на то, что российских фигуристов могут допустить на следующую Олимпиаду? Жизнь меня научила так далеко не загадывать. Мы сейчас катаемся, хотим продолжать совершенствоваться, продолжаем набирать форму, чтобы войти в сезон», — приводит слова Галлямова Sportandbets.

