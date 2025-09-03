Скидки
«Пришлось сидеть в подвале 3 часа». Тренер Татауров — об атаке дронов в Сочи по ходу сбора

Тренер по фигурному катанию Олег Татауров, работающий с чемпионом России Владиславом Дикиджи, рассказал, что во время летнего сбора в Сочи он и его фигуристы попали в ситуацию с объявлением беспилотной опасности.

— Тем, как прошла предсезонная подготовка, вы довольны?
— Если говорить в целом, она мало чем отличалась от предыдущего сезона. Единственный форс-мажор случился во время нашего сбора в Сочи, когда дроны атаковали нефтебазу. Нам же пришлось экстренно поднимать спортсменов среди ночи, спускаться с ними в подвал и сидеть там три часа. Неприятно было, — приводит слова Татаурова RT на русском.

