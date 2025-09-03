Скидки
Тренер Дикиджи рассказал о программах фигуриста на сезон-2025/2026

Тренер Дикиджи рассказал о программах фигуриста на сезон-2025/2026
Тренер по фигурному катанию Олег Татауров рассказал о постановке новых программ своему ученику — чемпиону России Владиславу Дикиджи на сезон-2025/2026.

— Программы для Дикиджи вы ставили раньше, чем обычно?
— У нас вообще отработка программ и набор формы идут в немножко более ускоренном варианте, потому что Влад — официально первый запасной. Нас сразу предупредили, что к сентябрю нужно быть во всеоружии. Специалисты из федерации уже приезжали в Петербург, просматривали новые постановки.

Для короткой программы мы взяли музыку из кинофильма «Интерстеллар», а вот для произвольной выбрали «Ночь на Лысой горе». Эту тему предложили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, и я даже не ожидал, если честно, что она так понравится Владу. Думал, придётся его уговаривать, а он сразу загорелся: «Давайте ставить», — приводит слова Татаурова RT на русском.

