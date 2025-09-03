Татауров ответил на вопрос о возможном включении в программы Дикиджи четверного акселя

Тренер по фигурному катанию Олег Татауров заявил, что его ученик Владислав Дикиджи не будет включать четверной аксель в программы по ходу сезону-2025/2026.

— Год назад вы говорили, что не рассматриваете вариант включения в программу четверного акселя. Не изменили мнение по этому поводу?

— В прошлом сезоне перед нами стояла задача исполнить в произвольной программе четыре квада — на один больше, чем за год до этого. Сейчас у Дикиджи пять четверных, один из них — в каскаде. Добиться стабильных прокатов подобного контента — это тоже огромная задача. С каждым новым прыжком в четыре оборота фигуристу становится тяжелее не только физически, но и морально. Приходится менять заходы, перестраивать рисунок программы. Так что о четверном акселе речь пока не идёт, — приводит слова Татаурова RT на русском.