Татауров — о непопадании Дикиджи на ОИ-2026: был расстроен выбором, но жизнь продолжается

Тренер по фигурному катанию Олег Татауров высказался о непопадании его ученика, чемпиона России Владислава Дикиджи на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане — 2026.

«Конечно, я был расстроен выбором, но, с другой стороны, жизнь-то продолжается дальше.

— Вы как-то готовили ученика к тому, что ситуация может сложиться таким образом?

— Нет. Считаю, что прошлый сезон для Влада сложился очень хорошо: если говорить о наиболее крупных турнирах, нам не слишком удался только один старт из четырёх. Но я с самого начала понимал, что окончательный выбор будет делать руководство ФФKКP и пытаться как-то на это влиять бессмысленно.

Понятно, что всё равно пытаешься, но всегда находится масса причин: почему нет, почему да. У нас ведь не раз случалось: приезжают специалисты смотреть постановки — программа ужасная, всё плохо. Через две недели Влад чисто катает ту же самую программу на других соревнованиях — все в восторге. У каждого свой взгляд и свои аргументы.

— По мотивации эта история сильно ударила?

— У Влада бывают периоды, когда что-то перестает получаться, начинаются срывы. В этих случаях я просто даю ему возможность несколько дней отдохнуть, чтобы голова встала на место. Здесь же даже выходных не потребовалось. Уже на следующий день Влад пришёл, и мы нормально работали, абсолютно», — приводит слова Татаурова «RT на русском».