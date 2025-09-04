Вайцеховская — о Петросян и Гуменнике: не считать же доблестью, если они пройдут отбор?

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине и где выступят двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник. По словам Вайцеховской, фигуристам точно не будет хватать командного духа на Играх в Милане, в том числе из-за того, что они лишены поддержки в виде парных и танцевальных видов.

«В ожидании очередного самолёта (на этот раз – в Сочи) подумала: за многочисленными рассуждениями на тему олимпийского отбора в фигурном катании как-то ушло на второй план, что всё российское фигурное катание будет сосредоточено в этом сезоне совсем в другом месте. До февраля – так точно.

Не считать же в самом деле доблестью для Пети Гуменника и Аделии Петросян, если они выполнят критерии олимпийского отбора в Пекине? А вот на их программы – в сравнении – посмотреть хочется. Поэтому сентябрьские прокаты в Питере представляются мне гораздо более интересным зрелищем, нежели сентябрьская квалификация в Пекине.

Хотя тот факт, что мы оказались без представительства в парных видах, до сих пор считаю не слишком дальновидным ходом со стороны ФФККР. Банальный расчёт: шесть спортсменов на ОИ плюс их тренеры – это уже команда. А в окружении команды выступать на крупном старте всегда проще», – написала Вайцеховская на личной странице в соцсетях.