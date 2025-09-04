Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская: когда я слышу вопрос, что я сделала для фигурного катания, удивлённо хмыкаю

Рудковская: когда я слышу вопрос, что я сделала для фигурного катания, удивлённо хмыкаю
Аудио-версия:
Комментарии

Известный продюсер Яна Рудковская, являющаяся женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и директором его академии «Ангелы Плющенко», высказалась о своём месте в мире фигурного катания. Этим она в том числе ответила на вопросы фанатов после её интервью двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой.

«Да, Рудковская у этой страны пока, к сожалению (и к чьему-то счастью) всё ещё одна. И когда я порой слышу странный вопрос – что я сделала для фигурного катания, – удивлённо хмыкаю. Тут на днях посчитала – за 5 лет немало вышло, чего скромничать. Построила с мужем две ледовые арены в Москве и Подмосковье. И все прилегающие к ним объекты. Отвечаю за развитие наших школ «Ангелы Плющенко», которым в этом году исполнилось 8 лет.

Работаю (и тяжело работаю, хоть и с удовольствием) генеральным директором школ «Ангелы Плющенко». Развиваю и вкладываю свои кровные в детский и юношеский спорт. Больше 20 ледовых шоу создала и спродюсировала – за 15 лет. За это время их посмотрели больше 7 миллионов человек в самых разных уголках мира. Ну как будто бы право-то говорить у меня есть, не так ли, друзья?» – написала Рудковская на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
«Это было полнейшее неуважение». Рудковская пришла к Медведевой и разнесла Тутберидзе!
«Это было полнейшее неуважение». Рудковская пришла к Медведевой и разнесла Тутберидзе!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android