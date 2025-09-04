Скидки
Фигурное катание

Рукавицын и Соколовская создали совместную школу фигурного катания в Санкт-Петербурге

Рукавицын и Соколовская создали совместную школу фигурного катания в Санкт-Петербурге
Известные тренеры Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская создали совместную академию фигурного катания. Заведение будет носить название «РуСо» – по первым двум буквам фамилий каждого из учредителей. Оно будет базироваться в спорткомплексе «Шуваловский лёд» в Санкт-Петербурге.

«Все дети имеют право заниматься тем видом спорта, каким бы им хотелось, но не всегда они по тем или иным причинам могут попасть в школу олимпийского резерва. Поэтому мы с Женей решили создать такую школу, которая давала бы шанс каждому любящему фигурное катание ребёнку», – заявила Соколовская.

«Мы понимали, что теряем детей, которые хотят заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне и вполне способных «выстрелить».

Мы на постоянной основе контролируем процесс. Каждый тренер, который у нас работает, пересылает нам видеоматериалы, чтобы получить наши оценки и советы. Плюс я, поскольку нахожусь ближе, стараюсь довольно часто посещать тренировки, чтобы вживую оценивать работу академии.

Также мы открыты для набора новых кадров и не исключаем, что некоторые наши ученики будут задействованы в работе академии. А школа тренеров в перспективе могла бы стать одним из направлений нашей деятельности», – приводит слова Рукавицына и Соколовской «РИА Новости Спорт».

Напомним, тренеры являются давними близкими друзьями. Их группы постоянно проводят совместные сборы.

