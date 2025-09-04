Появилось расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию

Появилось расписание контрольных прокатов спортсменов взрослой сборной России по фигурному катанию. Мероприятие пройдёт в период с 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге.

27 сентября:

14:00 — 15:05. Мужчины. Короткая программа;

15:20 — 16:25. Женщины. Короткая программа;

16:40 — 17:40. Парное катание. Короткая программа;

17:55 — 19:05. Танцы на льду. Короткая программа.

28 сентября:

14:00 — 15:17. Мужчины. Произвольная программа;

15:35 — 16:52. Женщины. Произвольная программа;

17:10 — 18:22. Парное катание. Произвольная программа;

18:40 — 20:05. Танцы на льду. Произвольный танец.

На турнире также планируют выступить Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые в период с 19 по 21 сентября будут соревноваться в Пекине за личную квоту на Олимпийские игры — 2026.