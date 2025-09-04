Появилось расписание контрольных прокатов взрослой сборной России по фигурному катанию
Появилось расписание контрольных прокатов спортсменов взрослой сборной России по фигурному катанию. Мероприятие пройдёт в период с 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге.
27 сентября:
- 14:00 — 15:05. Мужчины. Короткая программа;
- 15:20 — 16:25. Женщины. Короткая программа;
- 16:40 — 17:40. Парное катание. Короткая программа;
- 17:55 — 19:05. Танцы на льду. Короткая программа.
28 сентября:
- 14:00 — 15:17. Мужчины. Произвольная программа;
- 15:35 — 16:52. Женщины. Произвольная программа;
- 17:10 — 18:22. Парное катание. Произвольная программа;
- 18:40 — 20:05. Танцы на льду. Произвольный танец.
На турнире также планируют выступить Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые в период с 19 по 21 сентября будут соревноваться в Пекине за личную квоту на Олимпийские игры — 2026.
