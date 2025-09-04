Хавронина и Нарижный планируют пропустить контрольные прокаты сборной России

Двукратные бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный планируют пропустить контрольные прокаты сборной России. Об этом сообщил заслуженный тренер России Александр Жулин.

«Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный точно будут в Новогорске на показе программ специалистам, на прокатах – вряд ли, ещё ноге надо прийти в себя. Просто поздно начали постановки. Александра Степанова и Иван Букин на прокатах будут», – приводит слова Жулина ТАСС.

Хавронина и Нарижный перешли в группу Жулина в это межсезонье. Ранее спортсмены тренировались в группе Дениса Самохина. В группе Жулина также занимаются самые титулованные действующие спортсмены на данный момент – Александра Степанова и Иван Букин.

В конце прошлого сезона Дэвид перенёс операцию на колене, из-за чего пара досрочно завершила сезон.