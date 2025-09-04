Скидки
Фигурное катание

«Начала прыгать одинарные прыжки». Трусова рассказала, как восстанавливается после родов

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как восстанавливает форму после родов.

«Всем привет, хочу немного рассказать про восстановление. Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Мне сказали, что можно уже потихонечку пробовать. Пока только одинарные, и то без лутца и флипа, потому что там есть ударные моменты. Сказали, их пока не надо.

Могу сказать, что это оказалось тяжело. Я думала, что полегче будет, меня тянет к земле пока. Но я сразу же пошла к Рему, сказала, что мне надо работать, закачивать мышцы срочно, чтобы всё приходило в тонус и было легче прыгать. Даже после одного занятия с Ремом на следующий день я уже чувствовала, как прыжки стали немного выше. Это прям классно!

Также я занимаюсь пилатесом. Мы закачиваем все мышцы, именно внутренние, чтобы всё восстановление прошло быстрее. И к реабилитологу езжу, чтобы всё под контролем было и не травмироваться», — сказала Трусова в видеоролике, опубликованном в её телеграм-канале.

6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. Трусова родила мальчика, которому дали имя Михаил.

