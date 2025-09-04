Скидки
Тарасова — о прокатах перед Пекином: слава богу, что там были только профессионалы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о контрольных прокатах для фигуристов, которые поедут на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекин, прошедших в августе. Специалист выразила удовлетворение тем, что они прошли в закрытом формате в августе.

«Правильное решение провести контрольные прокаты закрытыми. Соревнования будут через две недели, все увидят. Слава богу, что никого не было на контрольных прокатах, там смотрели профессионалы. Эти прокаты были консультативными с судьями, чтобы освоить новые правила», – приводит слова Тарасовой Metaratings.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.

