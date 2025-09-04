Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: Тутберидзе — большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская — не знаю

Тарасова: Тутберидзе — большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская — не знаю
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала недавнее скандальное интервью известного продюсера Яны Рудковской. В нём она заявила о своём плохом отношении к Этери Тутберидзе в связи с тем, что специалист много раз нелестно высказывалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

— Знаю, кто такая Этери Георгиевна Тутберидзе. Это большой русский тренер, который воспитал чемпионов, призёров и много девочек, которые нас потрясли. А вот кто такая Рудковская – не знаю. Она что, моды показывает? Кто она по профессии? При чём тут мы, из спорта, и она, шоумен?

– Если брать спорт и фигурное катание, она – генеральный директор школ «Ангелы Плющенко».
– Не смешите меня. Мне жаль, что она испортит Плющенко всю его жизнь вот такими высказываниями. Мне просто жаль. Он работает лучше, чем Рудковская пишет, – приводит слова Тарасовой Sport24.

Материалы по теме
«Это было полнейшее неуважение». Рудковская пришла к Медведевой и разнесла Тутберидзе!
«Это было полнейшее неуважение». Рудковская пришла к Медведевой и разнесла Тутберидзе!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android