Фигурное катание

Александр Жулин поставил Мишиной/Галлямову короткую программу на следующий сезон

Серебряный призёр Олимпиады, а ныне известный тренер в танцах на льду Александр Жулин поделился, что поставил чемпионам мира, Европы и России Анастасии Мишиной и Александру Галлямову короткую программу на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

«Все проходило шикарно. На льду всегда присутствовала Тамара Николаевна [Москвина], один раз я один с ними работал. Мы как раз были на сборах в Петербурге, и они ко мне обратились с просьбой поставить короткую. С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

Из-за травмы партнёры Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Ранее СМИ сообщали, что Галлямов успешно исполнил первый после повреждения одинарный аксель. Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

