Илья Малинин анонсировал две новые программы на олимпийский сезон-2025/2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин анонсировал две новые программы на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

Короткая программа: Саундтрек из игры «Принц Персии: Потерянная корона».

Произвольная программа: «The Ball» — Asaf Avidan, «The Smell of the Sea» — Alan Mayer, «Code Duello» — Power-Haus, Sergiu-Dan Muresan.

Постановщица — Ше-Линн Бурн.

Напомним, Малинин является одним из главных претендентов на золото Олимпийских игр 2026 года в Милане. Он был на подиуме трёх последних чемпионатов мира, два из которых выиграл.

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года. Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно: Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.