Фигурное катание

Винер: положительно отношусь к Тутберидзе. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой

Винер: положительно отношусь к Тутберидзе. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой
Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о заслуженном тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее известный продюсер Яна Рудковская в интервью заявила о своём плохом отношении к Тутберидзе в связи с тем, что специалист много раз нелестно высказывалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

«Очень положительно к ней отношусь. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой. Я написала книгу «Я – никто», и это правильно. Но прилетает каждому. Кому-то цифры прилетают, Чайковскому, к примеру, музыка, а мне — композиция и любовь к детям», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Винер с 2001 по 2024 год занимала поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, но покинула его после реорганизации этого вида спорта под эгидой общей Федерации гимнастики России. В 2025-м 76-летняя Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера национальной команды.

