Плющенко ярко ответил Тарасовой на фразу, что Рудковская испортит ему жизнь

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ярко ответил заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой на слова о том, что его жена Яна Рудковская испортит мужу жизнь. Ранее известный продюсер дала скандальное интервью, в котором заявила о своём плохом отношении к Тутберидзе в связи с тем, что специалист много раз нелестно высказывалась о Плющенко.

«Да вы знаете, даже не читаю комментарии. Не хочется обращать внимание. Обидно ли мне? Нет, конечно. Повторюсь, я не обращаю ни на кого внимания. У меня своя жизнь. Мне есть чем заниматься, так как у меня прекрасная жизнь. У нас всё хорошо с Яной, всё блестяще. Мы работаем и трудимся, готовим шоу. Вот сейчас строим арену, а также реализуем много проектов. У нас всё прекрасно!» — приводит слова Плющенко «Абзац».