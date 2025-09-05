Рудковская назвала условие, при котором готова извиниться перед Тутберидзе за свои слова

Известный продюсер Яны Рудковской назвала условие, при котором будет готова извиниться перед заслуженным тренером России Этери Тутберидзе за свои слова, сказанные о ней на интервью. Ранее Яна осудили специалиста за то, что она много раз нелестно высказывалась о её муже, двукратном олимпийском чемпионе Евгение Плющенко, а также за отсутствие у неё титулов в фигурном катании как спортсменки.

«Не считаю свои слова излишне жесткими. Что вас конкретно резануло? Муж прекрасно знает мою главную позицию: всегда буду защищать семью. Он, дети, родители — главное, что есть в моей жизни. Буду всегда бороться за справедливость и критиковать за отсутствие уважения, как постоянно и делала. Ничего нового. В данном плане я человек старой закалки, то есть соответствую фразе «Танки грязи не боятся».

Она неуважительно отозвалась о муже — и меня это задело. Не очень умно и не слишком дальновидно говорить так о легендарном фигуристе, который живет этим видом спорта 24 часа семь дней в неделю. Она сказала — я ответила. Еще скажет — еще отвечу. Мне всегда есть что сказать. Я слишком много знаю.

Считаю, деликатно и с уважением разобрала все по фактам. Факты — вещь упрямая. Если назовете хотя бы один большой международный титул Этери Георгиевны в качестве фигуристки, я принесу ей извинения», — приводит слова Рудковской «RT на русском».