Однополый дуэт из девушек будет выступать в танцах на льду в Финляндии

Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристки из Финляндии, 19-летняя Эмма Аалто и 20-летняя Милли Коллинг, будут выступать на соревнованиях внутри своей страны в танцах на льду. Об этом сообщает Reuters.

Это стало возможно в связи с тем, что Финляндии изменили правила допуска к стартам. Теперь танцоры будут обозначаться не как «мужчина» и «женщина», а как «фигурист A» и «фигурист B». Кроме того, в стране опирались на правила канадской федерации фигурного катания, которая разрешила аналогичный допуск ещё в 2022 году. Соответственно, Аалтно и Коллинг станут первым однополым дуэтом на родных стартах.

«На одного мужчину приходится около 300 женщин, которые хотели бы кататься с ним. Соотношение сил неравномерное», — объяснила свой выбор сдать в пару с девушкой 19-летняя Аалто. По её словам, также не нашлось партнёра по росту, весу и географической близости.

Отдельно отметим, что в правилах международных соревнований однополые дуэты запрещены. О каких-то изменениях на этот счёт не сообщалось.

