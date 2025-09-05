Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Откуда ты вылезла, псевдокоролева!» Железняков — о Рудковской после слов о Тутберидзе

«Откуда ты вылезла, псевдокоролева!» Железняков — о Рудковской после слов о Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии

Хореограф Алексей Железняков ответил на слова из скандального интервью с известным продюсером Яной Рудковской, в котором она рассказала о своём плохом отношении к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе в связи с тем, что специалист много раз нелестно высказывалась о её муже, двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

«Кто ты? Какое право ты имеешь говорить про какого-либо тренера, уж тем более касаясь Тутберидзе? Вспомни прошлое своё, откуда ты вылезла, псевдокоролева! Я знаю, как работает эта команда, — по большому счёту они живут на катке, это фанаты своего дела. А тут пришла чудо Лейли и решила, что она мегаважна. Ну правда, смешно. Я презираю таких людей. И ещё — мне жаль Евгения. Жить с такой дамой — себя похоронить. Кто она такая?! Какого… она лезет в большой спорт?!» — приводит слова Железнякова Sport24.

Алексей Железняков работал в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, за это время он стал одним из самых медийных хореографов России и был причастен к ряду золотых олимпийских медалей. В ноябре 2023 года стало известно, что сотрудничество Железнякова с Тутберидзе окончено. В июле 2025 года специалист вернулся в бывшую команду.

Материалы по теме
Тарасова: Тутберидзе — большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская — не знаю
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android