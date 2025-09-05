Евгения Медведева сообщила, что для её нового шоу построят танцпол прямо на льду

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась новыми подробностями своего ледового шоу, которое пройдёт 13 сентября в Москве в ЦСКА-Арене. Оно будет посвящено дискотеке 00-х.

«Это не просто показательные выступления, а настоящая вечеринка, где лёд и трибуны живут одним ритмом. В этом году мы решили построить танцпол на арене, чтобы зрители могли не только смотреть, но и танцевать вместе с нами», – сказала Медведева.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

Ранее она стала участницей шоу «Ассоль» своей главной конкурентки во время соревновательной карьеры Загитовой. Теперь Алина примет участие в шоу Евгении.