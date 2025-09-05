«Цирк на льду». Депутат Госдумы — о создании однополых дуэтов в Финляндии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался о том, что в Финляндии 19-летняя Эмма Аалто и 20-летняя Милли Коллинг будут выступать на соревнованиях внутри своей страны как однополый дуэт в танцах на льду.

«Мне кажется, финская ассоциация перепутала фигурное катание с ледовым шоу или цирком на льду. На мой взгляд, никакого отношения к спорту и перспектив это не имеет. Такие эксперименты просто смехотворны. Финские фигуристы мало чем выделяются, поэтому решили экспериментировать. Мы чётко понимаем, что в парах и дуэтах выступают мужчина и женщина, которые не только раскрывают красоту фигурного катания, но и демонстрируют сложнейшие элементы, поддержки», – приводит слова Свищёва ТАСС.

Отметим, что это стало возможно в связи с тем, что Финляндии изменили правила допуска к стартам. Теперь танцоры будут обозначаться не как «мужчина» и «женщина», а как «фигурист A» и «фигурист B». Кроме того, в стране опирались на правила канадской федерации фигурного катания, которая разрешила аналогичный допуск ещё в 2022 году. Соответственно, Аалто и Коллинг станут первым однополым дуэтом на родных стартах.