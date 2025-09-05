Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России — источник

Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России.
Об этом сообщает фан-группа фигуристки. Речь идёт о первом этапе юниорского Гран-при России, который пройдёт в Москве с 14 по 17 октября. Сообщается, что до этого периода спортсменка не успеет восстановиться и поэтому Костылева появится на соревновательном льду на этапе в Красноярске (29-31 октября).

Костылева на протяжении всего межсезонья боролась с травмой, более 50 дней не была на льду и лишь 19 августа возобновила тренировки. Сначала она просто скользила, а потом была допущена к исполнению прыжков. Елена тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. В короткой программе в прошлом сезоне она исполняла каскад с тройным акселем, а в произвольной собирала по четыре и по пять элементов ультра-си.

Материалы по теме
Видео
«Родное место». Костылева сообщила, что вышла на тренировку к Плющенко после травмы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android