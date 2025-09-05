Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России — источник

Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева не выступит на первом этапе Гран-при России.

Об этом сообщает фан-группа фигуристки. Речь идёт о первом этапе юниорского Гран-при России, который пройдёт в Москве с 14 по 17 октября. Сообщается, что до этого периода спортсменка не успеет восстановиться и поэтому Костылева появится на соревновательном льду на этапе в Красноярске (29-31 октября).

Костылева на протяжении всего межсезонья боролась с травмой, более 50 дней не была на льду и лишь 19 августа возобновила тренировки. Сначала она просто скользила, а потом была допущена к исполнению прыжков. Елена тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. В короткой программе в прошлом сезоне она исполняла каскад с тройным акселем, а в произвольной собирала по четыре и по пять элементов ультра-си.