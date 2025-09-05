Скидки
Skrillex Кондратюка стал программой, заслуживающей мировой арены по версии «Чемпионата»

Короткая программа прошедшего сезона-2024/2025 чемпиона Европы Марка Кондратюка под композицию Skrillex победила в рейтинге российских постановок, которые зрители хотели бы видеть на международной арене. Соответствующий рейтинг был запущен на период с 28 августа по 5 сентября.

Второе место заняла зажигательная произвольная программа Романа Савосина, посвящённая итальянскому музыканту Андриано Челентано. Спортсмен оставлял её на два сезона. На третьей строчке расположились «Пассажиры» четырёхкратных чемпионов России Александры Степановой/Ивана Букина, которые они показывали в сезоне-2023/2024.

Отметим, что в рейтинг попали программы, которые были созданы и показаны спортсменами в период отстранения российских фигуристов от международных стартов, то есть после 2022 года.

С другими результатами рейтинга вы можете ознакомиться ниже.

