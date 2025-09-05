Александра Трусова сделала аксель и двойной сальхов на льду после родов

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) показала, как тренирует прыжки в зале и на льду спустя месяц после родов.

«Вы этого ждали, я тоже. Покажу здесь пару прыжков с сегодняшней тренировки: аксель и двойной сальхов», — написала фигуристка в телеграм-канале.

6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. 21-летняя спортсменка родила мальчика, которому дали имя Михаил.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.