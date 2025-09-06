Скидки
Фигурное катание

Мама Костылевой: противно читать комментарии о якобы симуляции серьёзности травмы Лены

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина прокомментировала травму дочери. Из-за неё она пропустила юниорские контрольные прокаты в Новогорске, а также не примет участие в первом этапе Гран-при России.

«В связи с тем, что работа по восстановлению Леночкиного прыжкового контента только началась, Лена ещё не исполняет все тройные прыжки, не говоря уже о каскадах. Только три дня назад начали катать новые Ленины программы на тренировках в «АП». Мы не увидим Лену на первом этапе Гран-при в Москве, который состоится уже почти через месяц – 14 октября, где ранее планировалось стартовать Лене. Это нереально — в такой короткий срок накатать программы. Даже с тройными прыжками. Не тренируясь в системе с 13 мая 2025 года – 120 дней без полноценного тренировочного процесса. Только отдых и ЛФК.

Очень противно читать статьи и комментарии о якобы симуляции серьёзности травмы Костылевой. За эти 120 дней с 13 мая Лена дважды была допущена к тренировкам с ограничениями. Начинала скользить, даже восстановила свои ультра-си – прыгнув их по несколько прыжков, но… Вынуждена была уйти на покой из-за рецидива воспалительного процесса от падения при восстановлении с этих прыжков. Надеюсь, что в этот раз, третий раз, грабли ей никто не подсунет!» – написала мама Костылевой на личной странице в соцсетях.

Елена Костылева тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». С мамой спортсменки было связано несколько скандалов в организации. К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась.

