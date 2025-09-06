«Я счастлива вновь вернуться в Пекин». Валиева выложила новые фото из поездки в Китай

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новые фотографии с фестиваля-ярмарки «Сделано в России», которая проходила в Пекине в конце августа.

«Недавно прошёл фестиваль «Сделано в России». Я счастлива вновь вернуться в Пекин!» — подписала снимки спортсменка.

С 28 по 30 августа в столице Китая АО «Российский экспортный центр» при поддержке правительств РФ и КНР организует фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь Праздника влюблённых Циси и в преддверии официального визита президента РФ в Китай. Участие в фестивале принимают более 40 компаний из 26 регионов России.

Камила Валиева представила свой новый показательный номер в рамках этого мероприятия. Это было первое появление Валиевой в Пекине со времён Олимпийских игр 2022 года, где стало известно о проблемах с допингом у фигуристки. По итогу тех соревнований Камила заняла четвёртое место в личном зачёте.