Трусова — о первом месяце жизни сына: процесс кормления создаёт между нами особую связь
Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) выложила пост в честь того, что её новорождённому сыну Михаилу сегодня, 6 сентября, исполнился один месяц. 6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями.

«Сегодня Мише исполнился месяц! Этот месяц пролетел слишком быстро, я в шоке… Кажется, я до сих пор не успела осознать, что больше не беременна. Но несколько любопытных наблюдений у меня накопилось)

Во-первых, Миша заметно подрос. Когда я сравниваю его с первыми фотографиями из роддома, то не могу поверить, что он настолько изменился всего за месяц! Даже взгляд у него стал осмысленным.

Во-вторых, самой большой сложностью в родительстве оказался сон. Проблему коликов мы почти решили, но Миша оказался изобретательным – теперь он хочет спать только на руках)

Ну а в-третьих, к концу месяца он наконец-то стал хорошо кушать! Я этому очень рада: мне кажется, что процесс кормления создаёт между нами особую связь. Я очень жду новых открытий, потому что наблюдать за Мишей безумно интересно!» — написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

