«Однозначно Глушаков». Плющенко назвал футболиста, который мог бы стать фигуристом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал футболиста, который, по его мнению, мог бы стать хорошим фигуристом. Им стал бывший полузащитник «Спартака» и чемпион России в составе этой команды Денис Глушаков.

«Так, из футболистов… Мне кажется, однозначно Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для фигурного катания», – приводит слова Плющенко Okko.

Сейчас Плющенко совместно с женой Яной Рудковской создаёт свои ледовые шоу, а также работает тренером в академии «Ангелы Плющенко». Там тренируются многие имениты спортсмены, в том числе Александра Трусова (Игнатова) и Макар Игнатов, Елена Костылева, Никита Сарновский и другие.