«Я пробовал его делать». Марк Кондратюк сообщил, что разучивал четверной аксель

Аудио-версия:
Чемпион Европы и России Марк Кондратюк сообщил, что разучивал четверной аксель. По его словам, он исполнял этот сложнейший прыжок какое-то время назад, но сейчас предпочёл отказаться от него.

– Разучивали четверной аксель в межсезонье? Насколько вы близки к его исполнению?
– Я пробовал его делать, но последний раз – где‑то полгода назад. На данный момент я сосредоточен на другом, а именно на полноценной подготовке к стартам. В ближайшем сезоне вряд ли [его исполню], – приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Кондратюк стал пятым на национальном первенстве. Напомним, первым человеком в мире, исполняющим четверной аксель, стал американский фигурист Илья Малинин. Позднее на тренировках и вне соревнований на чемпионате России по прыжкам его также показывал Владислав Дикиджи.

