Загитова: впечатляет, как меняется жизнь в Москве. На днях впервые сыграла в падел

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова восхитилась изменениями в спортивной жизни Москвы за последние несколько лет. Она посвятила хвалебный текст этому городу.

«Обожаю пробовать что-то новое! На днях впервые сыграла в падел. Это совсем другой ритм: быстро, интересно и непредсказуемо. Каждый удар требует внимания и реакции, а вместе с этим приходит море удовольствия и желание играть снова и снова. Особенно впечатляет, как меняется спортивная жизнь в столице. Город становится ещё более открытым для активности, где каждый может найти занятие по душе. И знаете что? Уже с нетерпением жду следующей игры – падел точно затягивает!» – написала Алина Загитова на личной странице в соцсетях.

В текущем году Загитова представила публике новое ледовое шоу «Ассоль». Премьера состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге, рок-мюзикл был поставлен по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. Сама Загитова исполнила в постановке главную роль.