Юниоры Доможирова и Вегера поделились своим неожиданным выбором кумиров в фигурном катании

Кира Доможирова и Илья Вегера, выступающие в спортивных парах на юниорском уровне, рассказали о своих кумирах в фигурном катании.

Доможирова: С 2016 по 2021 год мне очень нравилась Женя Медведева, как она каталась, выступала.

Вегера: А меня впечатлил Марк Кондратюк. Помню, я приехал в Тольятти на соревнования по кандидатам, и тогда впервые обратил внимание на Марка. Он мне запомнился своей энергетикой, это было очень необычно, — приводит слова фигуристов ФФККР.

В августе Доможирова и Вегера приняли участие в контрольных прокатах юниорской сборной России. Они занимаются в пермской группе у Павла Слюсаренко и Егора Закроева и являются одними из перспективных пар страны.