Александр Галлямов нанёс символический удар в товарищеском матче «Зенит» — «Сьон»

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, нанёс символический удар в товарищеском матче между российским «Зенитом» из Санкт-Петербурга и швейцарским «Сьоном» из одноимённого города. Матч идёт в эти минуты. На момент написания новости сине-бело-голубые ведут со счётом 2:1.

«Символический удар перед матчем со «Сьоном» в исполнении болельщика «Зенита» и призёра Олимпиады Александра Галлямова», — написано в официальном телеграм-канале российского клуба.

Ранее стало известно, что Мишина и Галлямов не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Александр сообщил, что намерен готовиться к Играм 2030 года.