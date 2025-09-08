Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Плющенко — чемпион уличного футбола. У Мостового первый трофей в качестве тренера

Команда Плющенко — чемпион уличного футбола. У Мостового первый трофей в качестве тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Союз чемпионов» стала победителем турнира по уличному футболу. В её составе играли спортсмены из разных видов спорта: двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко, футболист чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков, известный российский промоутер Камил Гаджиев, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, олимпийские чемпионы в лыжных гонках Александр Легков, в спортивной гимнастике Никита Нагорный и в беге Юрий Борзаковский, баскетболист Виталий Фридзон.

Отметим, что это был первый трофей для бывшего советского и российского футболиста Александра Мостового в качестве главного тренера. По ходу турнира его команда не проиграла ни одного матча, а в финале победила «Амкал» – 6:5.

Материалы по теме
Рудковская разозлила мир фигурного катания: слова о Тутберидзе спровоцировали скандал!
Рудковская разозлила мир фигурного катания: слова о Тутберидзе спровоцировали скандал!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android