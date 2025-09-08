Игнатов — о сыне от Трусовой: счастлив в каждую секунду, которую провожу с Мишей

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 Макар Игнатов выложил пост в честь того, что его новорождённому сыну Михаилу несколько дней назад исполнился один месяц. 6 августа 2025 года Макар и его супруга, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова), стали родителями.

«Вот уже месяц, как мы с Сашей родители. Не знаю, как вы, а я до сих пор немного в шоке. Я до сих пор не отрефлексировал появление в нашей жизни Миши до конца. Тем более он продолжает нас удивлять буквально каждый день – я и представить себе не мог, насколько быстро он будет расти и меняться. Кажется, ещё немного, и он пойдёт в универ… Одно могу сказать точно: я счастлив в каждую секунду, которую провожу с Мишей. Родительство – это однозначно самый интересный челлендж в моей жизни», – написал Игнатов на личной странице в соцсетях.

За год в жизни Макара Игнатова произошло много событий. Он женился на Александре Трусовой в августе 2024 года, сделав предложение руки и сердца в июне 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.