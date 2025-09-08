Игнатов опубликовал новые фото с сыном в честь того, что ему исполнился один месяц

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 Макар Игнатов выложил новые милые фотографии в честь того, что его новорождённому сыну Михаилу несколько дней назад исполнился один месяц. 6 августа 2025 года Макар и его супруга, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова), стали родителями.

Фото: Личный архив Игнатова

Фото: Личный архив Игнатова

За год в жизни Макара Игнатова произошло много событий. Он женился на Александре Трусовой в августе 2024 года, сделав предложение руки и сердца в июне 2024 года. В начале апреля 2025 года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.