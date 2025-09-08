Тарасова — о том, что Трусова показывает сына в соцсетях: я бы не рекомендовала это делать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) выкладывает своего новорождённого сына в соцсетях для своей огромной аудитории.

«Это их личное дело. Но если бы это был мой ребёнок, я бы ей не рекомендовала этого делать. Личная жизнь называется личной, потому что она касается лично тебя», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Прошедший год стал знаковым для Александры Трусовой. В августе 2024 года она вышла замуж за Макара Игнатова. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.