Медведева — о турнире в Пекине: жду, что ребята справятся со всем. Выйдут и всё сделают

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине и где выступят двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник.

«Жду, что ребята справятся со всем. Пожелаю им большой-большой удачи, это большая ответственность. Надеюсь, что они сильно не станут закапываться в мыслях об этой ответственности. Просто выйдут и всё сделают», – приводит слова Медведевой ТАСС.

На квалификационный турнир, который пройдёт в столице Китая в период с 17 по 21 сентября 2025 года, от России в качестве нейтральных атлетов поедут Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Запасными являются Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Танцоры и спортивные пары не получили нейтральный статус, необходимый для участия.